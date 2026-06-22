Les syndicats appellent à une grève des services publics bruxellois le 23 juin

Les syndicats du secteur public et du non-marchand bruxellois appellent à une journée de grève le 23 juin prochain.

À l’occasion de la Journée internationale des services publics, le front commun composé de la CSC Services publics, de la CNE, de la CGSP et du Setca entend interpeller le gouvernement bruxellois sur l’état des services publics dans la capitale.

Les organisations syndicales annoncent la mobilisation des travailleurs des communes, des CPAS, des hôpitaux publics, des maisons de repos, des crèches, des écoles, du secteur du handicap, de l’aide aux familles, des centres de santé mentale, du sans-abrisme et de nombreux autres services de proximité.

“Une situation devenue intenable”

Selon les syndicats, les services publics bruxellois sont confrontés à des difficultés croissantes : sous-effectifs, surcharge de travail, difficultés de recrutement et problèmes de sécurité.

Ils estiment que cette situation affecte directement la qualité des services rendus à la population.

Le front commun pointe également plusieurs dossiers qu’il juge préoccupants. Les syndicats citent notamment le projet de suppression de 40 emplois à Molenbeek-Saint-Jean, répartis entre l’administration communale et le CPAS, dans le cadre du redressement budgétaire de la commune.

Les organisations syndicales expriment également leurs craintes concernant les évolutions en cours dans le secteur hospitalier bruxellois, notamment le projet de rapprochement entre les Hôpitaux Iris Sud, le CHU Saint-Pierre et le HUB.

Dans un contexte marqué par la pénurie de personnel soignant et les contraintes budgétaires, les syndicats craignent des conséquences sur l’accessibilité et la qualité des soins.

Ils dénoncent également les récentes réformes touchant les travailleurs en incapacité de travail, estimant qu’elles augmentent la pression sur les personnes malades.

Un rassemblement à Botanique

Le front commun réclame notamment un refinancement structurel des services publics et du secteur non marchand, l’arrêt des suppressions d’emplois, le renforcement des effectifs ainsi que la relance du dialogue social avec les autorités régionales.

Un rassemblement est prévu le 23 juin à 11 heures devant la Botanic Tower, boulevard Saint-Lazare à Bruxelles.

Les syndicats entendent ainsi envoyer un signal fort aux responsables politiques sur la nécessité, selon eux, d’investir davantage dans les services publics bruxellois et dans les travailleurs qui les assurent au quotidien.

Belga