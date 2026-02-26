Les smartphones et le Fuse, c’est terminé : “Un club est un lieu intime qui se vit, qui ne s’observe pas”

La discothèque bruxelloise Fuse interdit désormais l’usage des smartphones sur sa piste de danse. L’établissement a annoncé la mesure la semaine dernière sur ses réseaux sociaux.

À travers cette initiative, le club indique vouloir recentrer l’expérience du clubbing sur la musique et le moment présent. Il estime que l’utilisation des téléphones peut nuire à l’intimité et à la liberté qui caractérisent ce type de lieu.

“Un club est un lieu intime qui se vit, qui ne s’observe pas”, souligne l’établissement. Selon lui, la présence d’écrans peut altérer l’atmosphère sur la piste de danse. “La piste de danse est une échappatoire partagée. Un seul écran peut briser la magie pour plusieurs personnes”, précise encore le Fuse.

Les personnes qui doivent envoyer un message urgent sont invitées à le faire brièvement et à quitter temporairement la piste.

Le Fuse n’est pas le seul établissement bruxellois à appliquer ce type de règle. Le C12, autre club électro de la capitale, interdit déjà les smartphones depuis plusieurs années.