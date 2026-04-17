Les Serres Royales de Laeken remettent des tickets en vente

C’est une nouvelle chance qui s’offre à ceux qui n’avaient pas réussi à obtenir une place pour visiter les Serres Royales de Laeken : depuis 16h ce vendredi, une nouvelle série de tickets est disponible pour les visites en journée.

Chaque année, les billets partent en quelques minutes à peine. Ceux qui étaient passés à côté ont donc une seconde chance.

Attention toutefois : les nocturnes ainsi que la journée du 5 mai, réservée aux personnes à mobilité réduite, restent complètes.

Les tickets sont disponibles maintenant sur le site officiel des Serres Royales et risquent de partir dans les prochaines heures.