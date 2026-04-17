 Aller au contenu principal
BX1

Les Serres Royales de Laeken remettent des tickets en vente

C’est une nouvelle chance qui s’offre à ceux qui n’avaient pas réussi à obtenir une place pour visiter les Serres Royales de Laeken : depuis 16h ce vendredi, une nouvelle série de tickets est disponible pour les visites en journée.

Chaque année, les billets partent en quelques minutes à peine. Ceux qui étaient passés à côté ont donc une seconde chance.

Attention toutefois : les nocturnes ainsi que la journée du 5 mai, réservée aux personnes à mobilité réduite, restent complètes.

Les tickets sont disponibles maintenant sur le site officiel des Serres Royales et risquent de partir dans les prochaines heures.

BX1
Réalisé par  GDPR Cookie Compliance
Résumé de la politique de confidentialité

Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.

Plus d'informations sur nos mentions légales