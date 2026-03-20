Les Serres royales de Laeken ouvrent leurs portes dès le 17 avril

Les visiteurs auront l’occasion de choisir une promenade courte (de 2 kilomètres) ou longue (de 3 km) à travers les Serres. Le parcours le plus long débutera dans les jardins du Domaine royal, passera par la Grande Galerie d’Honneur du château de Laeken et rejoindra le circuit court, vers l’intérieur des Serres.

Outre les visites tout au long de la journée, à réserver sur le site des Serres royales à partir de ce vendredi à 13h00, des nocturnes seront également prévues tous les vendredi, samedi et dimanche soirs, ainsi que le jeudi 30 avril, la veille du 1er mai. Seul le parcours court sera accessible durant ces soirées.

La journée du 5 mai sera par ailleurs consacrée exclusivement aux personnes à mobilité réduite et à celles et ceux qui les accompagnent. Un parcours adapté leur sera proposé.

Les billets sont au prix de 7 euros et gratuits pour les enfants de moins de 12 ans, toujours sur réservation.

Un partenariat avec la SNCB a été conclu pour offrir aux visiteurs une réduction de 40% pour la réservation d’un billet de train (aller-retour en 2e classe) à destination des gares de Bruxelles-Nord ou Bockstael.

Belga