Les Serres royales de Laeken ouvrent aujourd’hui jusqu’au 10 mai

Les Serres royales de Laeken ouvrent vendredi jusqu’au 10 mai, avec un Jardin d’hiver fermé au public en raison de travaux de rénovation.

Comme chaque année, les visiteurs peuvent parcourir cet ensemble imaginé à partir de 1873 par l’architecte Alphonse Balat, maître de Victor Horta. Conçu en prolongement du château de Laeken, le complexe dessine la silhouette d’une ville de verre intégrée dans un parc vallonné.

Deux formules de visite ont été prévues. Le parcours court, long de deux kilomètres, se limite aux serres. Le parcours long, de trois kilomètres, commence par une promenade dans les jardins du Domaine royal avant la visite des serres. Le Palais souligne que cette formule permet d’abord d’admirer l’architecture des serres à distance et de découvrir plusieurs lieux particuliers, comme les ruines d’un temple au bord d’un étang ou encore l’arche aux roses.

Toutes les serres ne sont toutefois pas accessibles cette année. Le Jardin d’hiver, la plus vaste serre du site, reste fermé pour cause de rénovation. En compensation, le Palais propose pour la première fois aux visiteurs de découvrir la grande galerie d’honneur du château de Laeken au début du parcours.

Les autres espaces restent accessibles, dont le plateau des Palmiers, la serre des Azalées, la serre du Perron, la serre du Congo et l’Orangerie. Le prix d’entrée a été fixé à 7 euros pour les visiteurs à partir de 13 ans. L’accès reste gratuit pour les enfants jusqu’à 12 ans inclus, sur réservation préalable. Le mardi 5 mai, les Serres royales seront ouvertes exclusivement aux personnes à mobilité réduite, accompagnées de leur famille, de leurs amis ou de leurs accompagnateurs.

■ Reportage de Claire Vermeulen et Yannick Vangansbeek