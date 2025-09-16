Les rues de Bruxelles rendues à la mobilité douce dimanche

De 9h30 à 19h00, seuls les taxis, services de secours, transports en commun et autres rares exemptés pourront se déplacer au milieu des piétons et des cyclistes ou autres adeptes des rollers et trottinettes dans les 19 communes de la capitale.

Comme tous les troisièmes dimanches de septembre, les rues de la Région bruxelloise seront réservées à la mobilité douce ce 21 septembre. Pour permettre à tous de profiter des espaces publics, la société des transports en commun bruxellois (Stib) renforcera ses lignes toute la journée. Les trams, bus et métros seront gratuits, tout comme les quatre premières heures dans les parkings pour vélos sécurisés aux stations de métro Bourse et De Brouckère. Seule condition pour en profiter: se créer un compte Cycloparking au préalable.

Plutôt piéton que cycliste ou venant de loin? La SNCB proposera de son côté un ticket aller-retour depuis n’importe quelle gare belge à 8 euros pour la journée. Des parkings de dissuasion seront aussi disponibles, comme les P+R Cera-Coovi et Crainhem ou encore le parking C du Heysel, pour lequel il faudra débourser 12 euros. Un bus navette y assurera la liaison entre le parking C et la station de métro Heysel. Les activités seront nombreuses pour égayer le point d’orgue de la semaine de la mobilité. Dans le centre, place De Brouckère, la Stib animera un stand sur la sécurité routière de 9h00 à 19h30. “Le public pourra s’installer au poste de conduite et ainsi se mettre dans la peau d’un chauffeur de la Stib”, dans l’objectif “de sensibiliser aux zones de danger autour des bus” comme les angles morts, les porte-à-faux ou autres empattements.

Des animations dans la capitale

À la gare maritime, l’école de cirque de Bruxelles installera son espace d’animations dans le cadre du festival Embarquement Immédiat. À Schaerbeek, plusieurs quartiers proposeront concerts et animations aux rues apaisées; un village de la mobilité prendra ses quartiers sur la place Van Meyel à Etterbeek et de nombreux bâtiments emblématiques de la Région seront ouverts au public dans le cadre des Journées du patrimoine (Heritage Days). Les artères de la capitale seront progressivement rouvertes à tous les usagers à partir de 19h00.

Belga