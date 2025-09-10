Passer la navigation
“Les rois des Belges”, une BD qui retrace de la vie politique à la vie personnelle des rois

La bande dessinée, parue aux éditions Lombard, retrace la vie tant politique que personnelle des rois qui ont régné sur le pays, de Léopold Ier jusqu’à Philippe de Belgique. L’épilogue est, quant à lui, consacré à la princesse Elisabeth.

En un peu moins de 80 pages, Jean-Philippe Thivet et Arnaud de la Croix y esquissent le rôle d’un Roi et toutes ses particularités propres à la Belgique en évoquant la personnalité des sept souverains qui se sont succédé jusqu’ici sur le trône.

■ Interview de Arnaux de la Croix, historien, au micro de Fabrice Grosfilley

10 septembre 2025 - 07h54
Modifié le 10 septembre 2025 - 07h54
 

