Les rochers du Bois de la Cambre remplacés par des blocs de béton : “C’est temporaire”, assure le bourgemestre bruxellois

Les rochers installés au Bois de la Cambre pour ralentir les cyclistes ont été remplacés par des blocs de béton. Une décision qui interpelle, alors que l’accord de majorité bruxelloise PS-MR-Les Engagés prévoit la suppression de ces dispositifs dans la capitale.

Au Bois de la Cambre, la cohabitation entre cyclistes et piétons continue de faire parler. Ce poumon vert du sud de Bruxelles, à l’orée de la forêt de Soignes, avait déjà suscité de vives tensions l’année dernière, quand un enfant de trois ans avait été renversé par un vélo lancé à près de 50 km/h. Dans la foulée, la Ville de Bruxelles avait décidé d’installer une quarantaine de rochers pour obliger les cyclistes à lever le pied.

► Reportage | Des rochers pour ralentir les cyclistes au Bois de la Cambre

Mais le dispositif à 38.000 euros avait rapidement divisé : “Placer des blocs de la sorte, c’est tout sauf une vision pour le futur“, fustigeaient les Verts, dénonçant une situation accidentogène. “Il était nécessaire de faire quelque chose mais il ne faut pas que ces rochers deviennent un problème et un nouveau danger, surtout s’ils ne sont pas éclairés”, appelait de son côté Avello (anciennement Gracq).

“Améliorer la visibilité”

Anaïs Maes (Vooruit), échevine de l’Urbanisme, de l’Espace public et de la Mobilité à la Ville de Bruxelles, se voulait rassurante : “Les rochers pourraient être déplacés s’ils ne remplissent pas correctement leur rôle“, affirmait-elle. Un déménagement qui sera finalement plus rapide que prévu. À peine un an après leur installation, ces pierres cèdent la place à des blocs de béton. “On nous avait signalé que de nombreuses personnes déplaçaient les rochers. Les blocs de béton étant plus lourds, nous avons donc décidé de les remplacer”, confirme Philippe Close, bourgmestre de Bruxelles. “On peut y fixer des catadioptres, ce qui améliorera la visibilité pour les cyclistes”, ajoute-t-il.

Un accord de la majorité prévoit pourtant la suppression des blocs de béton

Une décision qui interroge puisque l’accord de majorité de la coalition communale PS-MR-Les Engagés prévoit de supprimer les blocs de béton à Bruxelles. David Weytsman, chef de file du MR et président du CPAS de Bruxelles, s’en est d’ailleurs félicité mardi dans une publication sur Facebook : “On l’a dit, on l’a fait. Les blocs de béton un peu partout, c’est moche. Ils sont retirés progressivement en fonction de leur utilité”.

Philippe Close insiste toutefois sur le caractère provisoire de la mesure : “Les blocs de béton seront temporaires. Notre objectif n’a pas changé : nous voulons toujours en finir avec ces dispositifs d’ici 2030. Ils resteront en place le temps de trouver une alternative capable de protéger les piétons”, conclut-il.

En attendant de trouver une solution plus pérenne, les blocs de béton seront peints dans les semaines à venir.

Maxime Verhaert – Photos BX1