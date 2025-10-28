Les réseaux contre la pauvreté inquiets malgré une réunion constructive avec Vandenbroucke

Les réseaux belge et régionaux (bruxellois, wallon et flamand) de lutte contre la pauvreté espèrent avoir contribué, grâce à leur entretien avec le ministre Vandenbroucke, à l’élaboration du cinquième plan fédéral contre la pauvreté et les inégalités, qui doit être finalisé d’ici le 23 février. D’après le BAPN, M. Vandenbroucke s’est montré attentif et constructif et a écouté les témoignages de personnes vivant elles-mêmes dans la précarité.

La coordinatrice du BAPN, Caroline Van der Hoeven, s’est réjouie de la rencontre entre le ministre et le groupe GPS, un groupe de personnes ayant connu la pauvreté, réunies par le réseau fédéral. “Il est important que la voix des personnes concernées soit entendue, c’est pourquoi nous avons organisé cette réunion“. Le réseau belge a listé une série de priorités politiques, qui ont été accueillies favorablement par le ministre. “Il s’agit par exemple de soins de santé accessibles et de la lutte contre l’endettement excessif, entre autres”, ajoute Mme Van der Hoeven. “La maladie et les dettes sont également indissociables. Les personnes malades s’endettent plus souvent en raison des factures d’hôpital ou d’autres factures indispensables à leur survie. Les personnes endettées sont également plus souvent confrontées à la maladie ou souffrent de troubles mentaux.“

Le BAPN et les réseaux régionaux craignent toutefois les effets des mesures d’austérité du gouvernement fédéral. “Les mesures d’économies de l’accord de gouvernement concernant la sécurité sociale et l’aide sociale nous préoccupent. Nous l’avons également dit au ministre aujourd’hui.“

Aussi bien les mesures concernant les pensions que la limitation du chômage dans le temps auront des conséquences drastiques pour les personnes au bas de l’échelle sociale, affirme le BAPN. Les mesures imminentes concernant les négociations sur le déficit budgétaire et la recherche prévue de dix milliards d’euros de ressources suscitent également la crainte des réseaux. Dans tous les cas, l’équilibre entre la lutte contre la pauvreté et les mesures d’économie ne doit pas être compromis, assure Caroline Van der Hoeven.