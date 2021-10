Les Red Panthers s’imposent pour la 2e fois en deux jours face à l’Allemagne

Après leur succès 1-0 samedi lors de leur première confrontation face à l’Allemagne, les Red Panthers, l’équipe nationale féminine de hockey, s’est à nouveau imposée (3-1) face aux Allemandes, pour leur troisième match de Hockey Pro League, dimanche dans les installations d’Uccle Sport, à Bruxelles.

La Belgique remontée à la 7e place mondiale depuis sa victoire de la veille, a eu du mal à développer son jeu en début de partie. Le 1er penalty corner était allemand, mais Hélène Brasseur sauvait bien les meubles comme première sorteuse. Une pénétration de Barbara Nelen permettait à la capitaine belge de trouver un pied adverse dans le cercle. Pour son 1er pc du match, Stephanie Vanden Borre choisissait de sleeper dans le coin droit du goal défendu par Anna Kilian, qu’elle trompait d’un envoi à plat (1-0, 10e). Les joueuses de Raoul Ehren étaient bien payées, mais allaient augmenter le rythme dans le 2e quart. Un essai d’Abi Raye était sauvé par Killian qui s’interposait ensuite sur un tir de Vandermeiren. Sur le 2e pc belge, Vanden Borre armait un copié-collé du premier but pour doubler l’écart (2-0, 21e). Peu avant la pause, Lucie Breyne et Ambre Ballenghien, d’un beau tir à la retourne, frôlaient même le 3-0, mais la première croquait légèrement sa reprise tansi que Killian intervenait sur l’attaquante de La Gantoise. Louise Versavel, Vanessa Blockmans sur le 3e pc, Charlotte Englebert en solo, ont également été proches d’accentuer l’avance en début de deuxième mi-temps, mais sans succès.

Un back-stick dans le cercle belge de Blockmans permettait aux Danas de réduire l’écart sur leur 2e pc, via un sleep en hauteur de Stine Kurz (2-1, 40e). Dans la minute suivant Pauline Heinz était toute proche d’égaliser mais son tir était sauvé par Sotgiu. Trois pc belges animaient le début de 4e et dernier quart, mais le flat et ensuite le sleep de Vanden Borre étaient déviés par Noelle Rother, montée au jeu en seconde période entre les poteaux allemands. Le troisième était mal stoppé. Un 3e pc allemand de Kurz était dévié par Aisling D’Hooghe. Xavier Reckinger faisait sortir sa gardienne pour les 3 dernières minutes. France De Mot en profitait pour inscire le 3-1 et couper court aux espoirs allemands (59e). Avec ces deux victoires consécutives, la Belgique (6 points) occupe la 2e place provisoire de la 3e édition de Hockey Pro League féminine. Battues 2-0 par les championnes olympiques néerlandaises mercredi dernier lors de leur match d’ouverture, les Red Panthers joueront leur match retour aux Pays-Bas le 10 novembre à Amsterdam, avant d’accompagner les Red Lions début février en Amérique du Sud pour une double confrontation contre l’Argentine, finaliste olympique 12 et 13 février).

Belga