Les Red Lions battent l’Ukraine 12-0 dans leur dernier match de poule

Les Red Lions, déjà assurés des demi-finales du tournoi de qualification pour les Jeux Olympiques de Paris (TQO), ont terminé leur phase de poules par un succès 12-0 contre l’Ukraine (FIH-30), mercredi à Valence en Espagne. En terminant premiers de leur groupe A, les champions olympiques et N.2 mondiaux rencontreront vendredi (15h30) en demie-finales la Corée du Sud (FIH-11), 2e du groupe B, pour l’un des trois tickets olympiques.

Les joueurs de Michel van den Heuvel, sans Loïck Luypaert laissé au repos, ont mené 5-0 à la mi-temps face aux modestes et courageux Ukrainiens sur des buts de William Ghislain (11e), Alexander Hendrickx sur le 1er pc belge (19e) , Thibeau Stockbroekx (21e), Florent Van Aubel (23e) et Tom Boon (27e). Après le repos, les vice-champions du monde ont peaufiné leurs automatismes en accentuant la marque via Guislain (37e), pour un doublé, et Boon (35e et 42e), pour un triplé.

Dans le dernier quart-temps, Hendrickx, sur stroke (47e), Tanguy Cosyns (49e) et Stockbroekx, également avec un doublé, ont porté le score à 12-0. Avec 9 points sur 9, la Belgique est assurée de la 1ère place finale de sa poule, avant le duel entre l’Irlande (FIH-12) et le Japon (FIH-15), tous deux avec 3 unités, qui s’affronteront pour la 2e place de demi-finaliste. Le gagnant héritera de l’Espagne (FIH-8) dans la 2e demi-finale. Le pays hôte a fini 1er du groupe B, avec 7 points devant la Corée du Sud (5) que la Belgique jouera vendredi pour prendre part à ses 5e JO d’affilée.

Une place en finale est synonyme de qualification pour les JO tandis qu’une seconde chance est offerte aux perdants des demi-finales qui se rencontreront samedi pour le 3e et dernier ticket olympique, promis au vainqueur de la petite finale.

