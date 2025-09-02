Passer la navigation
Les Recypark Mobiles de retour à Bruxelles

Du 2 septembre au 31 octobre, les Recypark Mobiles de Bruxelles-Propreté passent dans 13 communes avec 75 rendez-vous pour collecter encombrants, objets et déchets près des habitants.

Objectif : simplifier le tri, encourager le réemploi (textiles, électroménagers, vélos, objets du quotidien) et limiter les dépôts clandestins. Au printemps dernier, l’opération avait permis de récupérer près de 1000 tonnes d’encombrants et 58 tonnes d’objets réemployables.

La campagne automnale débute à Watermael-Boitsfort, puis à Schaerbeek, avant de s’étendre aux autres communes participantes. Plus d’infos pratiques sur le site de Bruxelles-Propreté.

Rédaction – Photo : Bruxelles-Propreté

02 septembre 2025 - 13h16
Modifié le 02 septembre 2025 - 13h16
 

