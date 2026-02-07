 Aller au contenu principal
BX1

Les problèmes de portiques électroniques résolus à Brussels Airport

Les problèmes rencontrés à Brussels Airport avec les portiques électroniques de contrôles frontaliers ont été résolus, fait savoir samedi soir la police fédérale, qui précise qu’il s’agissait d’un souci de logiciel.

Le problème technique perturbait depuis vendredi soir les contrôles pour les vols “hors Schengen”.
Cela a entraîné de longues files d’attente. Samedi, les passagers ont dû patienter une heure et demie aux alentours de midi puis l’affluence a diminué, a précisé une porte-parole de l’aéroport.
Belga
BX1
Réalisé par  GDPR Cookie Compliance
Résumé de la politique de confidentialité

Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.

Plus d'informations sur nos mentions légales