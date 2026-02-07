Les problèmes de portiques électroniques résolus à Brussels Airport
Les problèmes rencontrés à Brussels Airport avec les portiques électroniques de contrôles frontaliers ont été résolus, fait savoir samedi soir la police fédérale, qui précise qu’il s’agissait d’un souci de logiciel.
Le problème technique perturbait depuis vendredi soir les contrôles pour les vols “hors Schengen”.
Cela a entraîné de longues files d’attente. Samedi, les passagers ont dû patienter une heure et demie aux alentours de midi puis l’affluence a diminué, a précisé une porte-parole de l’aéroport.
Belga