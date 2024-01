Les prix des appartements en hausse de 2% à Bruxelles, avec des variations importantes

À Bruxelles, où quatre fois plus d’appartements que de maisons ont changé de propriétaire au cours des dix dernières années (selon Statbel), les prix des appartements ont augmenté de 2% par rapport à 2022, ressort-il du baromètre publié vendredi par le réseau d’agences immobilières ERA.

Plusieurs facteurs tirent les prix à la hausse et le prix des appartements bruxellois varie grandement. Plus de 60 facteurs influencent jusqu’à 85 % de la valeur d’un appartement. Les appartements d’une superficie habitable supérieure de 10 % sont vendus en moyenne 6,3 % plus cher. Pour ce calcul, le Baromètre ERA a pris comme référence un appartement deux chambres. Dans le cas d’un appartement trois chambres, le prix est 4,3 % plus élevé contre 12,7 % pour un appartement 4 chambres. Et si l’appartement est équipé de deux salles de bain, il faut encore rajouter 2,2 % de supplément en 2023.

Pendant la pandémie de coronavirus, les biens avec terrasse et jardin ont gagné en popularité chez les propriétaires d’appartement. Les prix en ont évidemment pâti. Pour un appartement avec terrasse, il faut compter 3,4 % en plus que pour un même bien sans terrasse. Le supplément de prix pour un jardin s’élève même à 10,4 %. Enfin, un appartement à Bruxelles coûte 5 % moins cher si des travaux de rafraichissement sont nécessaires. En cas de rénovation importante, le prix baisse même de 13 %. Par contre, pour un appartement luxueux dans la capitale, le prix est 13 % plus élevé que pour un bien clé en main.

Aucune analyse concluante n’a pu être faite à propos du marché des habitations à Bruxelles, précise ERA.

Les prix de l’immobilier wallon en plein ralentissement

Le marché wallon de l’immobilier connaît lui un ralentissement progressif de l’augmentation des prix, avec une hausse de 2,4% en 2023 par rapport à l’année précédente. “En quête d’un bien immobilier, les Wallons ne sont pas systématiquement contraints d’inclure un budget rénovation à court terme dans leurs calculs. Ils ont donc plus de marge pour l’achat de leur habitation, et c’est pourquoi les prix augmentent encore”, souligne Emmanuel Deboulle, Business Development Manager et Coach Bruxelles et Wallonie d’ERA.

La croissance wallonne est toutefois en plein ralentissement, après avoir connu d’importantes hausses des prix en 2020 (+6,8%) et 2021 (+8,2%). En 2022, les prix ont “seulement” grimpé de 5% entrainant pour la première fois un ralentissement de la croissance. Cette tendance à la baisse s’est confirmée au cours de l’année écoulée. Cette frilosité du marché immobilier se traduit aussi dans le délai de vente d’une maison dans la partie francophone du pays. En 2023, il fallait en moyenne 118 jours pour vendre un bien, contre 88 jours durant l’année précédente pour une habitation comparable. Les ventes étaient donc 25% plus rapides en 2022.

En Flandre, le marché immobilier a connu son premier fléchissement depuis 2014, avec une diminution d’1,9% du prix des habitations. Les prix ont même diminué pour la première fois en dix ans.

■ Emmanuel Deboulle, Business Development Manager BXL et Wallonie chez ERA, dans notre journal de 12h30