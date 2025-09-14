Les premières Dogolympics ont eu lieu aux Bois de la Cambre: “Ça demande d’avoir un bon lien avec son chien”

Une centaine de chiens de toutes races ont couru au Bois de la Cambre aux côtés de leurs maîtres à l’occasion des Dogolympics.

Camille et son chien Samy font partie d’un groupe de canicross à Bruxelles. Ensemble, ils ont gagné la première place de la course 2,5 kilomètres. “On sait parfaitement quand on va à gauche ou à droite. Il n’écoute que moi. On fait qu’un à ce moment-là“, assure-t-elle. “Ça ne demande pas beaucoup d’entraînement, mais plutôt d’avoir un bon lien avec son chien“.

Créer du lien et apprendre à connaître son chien, c’est justement ce qui ressort de ces Dogolympics. Plusieurs stands sont là pour eux : vétérinaires, ostéopathes, dog yoga,… Tout ce qu’il faut pour passer un bon moment avec son animal de compagnie.

L’événement est une grande première en Belgique avec 200 chiens inscrits et 1000 spectateurs. Une deuxième édition devrait avoir lieu.

■ Reportage de Jamila Saidi M’Rabet, Olivia Bronsart et Stéphanie Mira