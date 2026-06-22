Les pompiers de Bruxelles appellent à la vigilance et à la solidarité face à la chaleur

Face aux fortes chaleurs annoncées ces prochains jours, les pompiers de Bruxelles appellent la population à la prudence et à la solidarité envers les personnes les plus vulnérables.

Les températures élevées peuvent avoir des conséquences importantes sur la santé, notamment pour les jeunes enfants, les personnes âgées, les personnes malades ou isolées ainsi que les animaux de compagnie. La chaleur peut provoquer une déshydratation, un épuisement ou encore un coup de chaleur, parfois avec des conséquences graves.

Les services de secours rappellent plusieurs mesures de prévention essentielles : boire régulièrement de l’eau, même sans sensation de soif, éviter les efforts physiques durant les heures les plus chaudes de la journée, maintenir les habitations au frais en fermant volets, rideaux et fenêtres durant la journée, puis en aérant lorsque les températures baissent. Il est également conseillé de porter des vêtements légers et de couleur claire.

Les Pompiers insistent par ailleurs sur un message de prudence : il ne faut jamais laisser un enfant, une personne vulnérable ou un animal seul dans un véhicule, même pendant quelques minutes.

Au-delà des gestes individuels, les secours mettent l’accent sur l’importance de la solidarité. Ils encouragent chacun à prendre des nouvelles de ses proches, voisins ou connaissances isolés. Un appel téléphonique, une visite ou une aide ponctuelle peuvent contribuer à prévenir des situations d’urgence.

Baignade interdite dans le canal

Les Pompiers de Bruxelles rappellent également que la baignade dans le canal reste interdite et particulièrement dangereuse.

Chaque été, les services de secours interviennent pour des personnes en difficulté dans le canal bruxellois. Les risques sont nombreux : courants, mauvaise visibilité sous l’eau, variations de profondeur, obstacles immergés ou encore trafic fluvial.

Pour se rafraîchir en toute sécurité, les autorités recommandent de privilégier les piscines et les zones de baignade autorisées et surveillées.

“Lors d’une période de canicule, la solidarité sauve aussi des vies. Un appel à un parent âgé, une visite à un voisin isolé ou un simple verre d’eau proposé à une personne en difficulté peuvent parfois éviter une urgence médicale”, rappellent les pompiers de Bruxelles.