Les “old timers” ne représentent que 0,1% des véhicules en circulation dans la LEZ à Bruxelles

Les véhicules dits “old timers” de plus de 30 ans peuvent rouler dans la zone de basses émissions sans dérogation spécifique.

Si la zone de basses émissions, la fameuse LEZ, a été introduite en 2018 en Région bruxelloise afin d’interdire au fil des années les véhicules les plus polluants, certaines voitures spécifiques peuvent continuer à circuler dans les rues bruxelloises malgré le fait qu’ils ne répondent pas aux critères proposés par Bruxelles Environnement : il s’agit des véhicules dits “old timers”, soit des véhicules anciens qui possèdent la fameuse plaque d’immatriculation commençant par “O”.

Les voitures “old timers” de plus de 30 ans bénéficient d’une exception et peuvent rouler dans la zone de basses émissions sans dérogation spécifique, comme le rappelle Bruxelles Environnement. En effet, la plaque d’immatriculation “O” implique une série d’obligations et d’interdictions, comme celle de ne pas utiliser ce véhicule dans le cadre de déplacements entre le domicile et le travail ou l’école. Ces véhicules circulent donc bien moins souvent et provoquent donc une part négligeable de la pollution de l’air dans la capitale.

► Lire aussi | La zone de basses émissions est-elle efficace pour lutter contre la pollution ?

Mais que représentent ces voitures du passé dans la circulation bruxelloise ? Selon Bruxelles Environnement, interrogé par nos confrères de La Capitale, la part des véhicules “old timers” parmi le trafic bruxellois est d’environ 0,1%, un taux assez stable depuis 2020.

Le taux avait quelque peu augmenté entre 2019 et 2020 : 5 400 véhicules “old timers” ont été flashés au moins une fois dans la LEZ en 2020 contre 3 900 en 2019, précise Bruxelles Environnement dans La Capitale. Une augmentation du nombre de véhicules qui s’explique par la limite des 30 ans, qui implique que de nouveaux véhicules peuvent bénéficier au fil des années d’une plaque d’immatriculation “O”.

Toujours selon Bruxelles Environnement, 24 véhicules “old timers” ont été en infraction en 2020 en raison d’un nombre de trajets annuels anormalement élevé.

► Lire aussi | Moins de diesel et plus de véhicules à essence et hybrides suite à la zone de basses émissions (infographies)

Gr.I. – Photo : illustration Belga/James Arthur Gekiere