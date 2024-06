Zone de basses émissions : plus de 600.000 véhicules bientôt interdits de circulation à Bruxelles, alerte Touring

L’organisation de mobilité Touring demande à la nouvelle administration bruxelloise de revoir le renforcement de la zone de basses émissions (LEZ) sur son territoire, qui prendrait normalement effet en janvier 2025. Si le renforcement se déroule comme prévu en 2018, quelque 600 000 voitures particulières et 150 000 camionnettes de notre pays ne seront plus autorisées à entrer dans la Région de Bruxelles-Capitale, selon l’organisation.

À partir du 1er janvier 2025, les diesels Euro-5, les véhicules à essence Euro-2 et les motos Euro-3 perdront également le droit d’entrer dans la Région de Bruxelles-Capitale. Selon Touring, il y a actuellement dans notre pays quelque 600.000 voitures et 150.000 camionnettes qui seront ainsi interdites. Rien qu’à Bruxelles, plus de 33 000 voitures diesel sont immatriculées.

Touring affirme qu’il n’est pas possible pour de nombreuses familles d’acheter un autre véhicule. “Le ralentissement marqué du marché des voitures particulières ces dernières années, la forte pression sur le pouvoir d’achat des familles, le prix d’achat élevé des voitures électriques : il était déjà très clair que de très nombreuses familles n’avaient pas ou n’ont pas la possibilité pratique et financière de remplacer leur voiture par une plus jeune et plus propre avant la fin de l’année“, affirme l’organisation.

“Les chiffres montrent que la zone à faibles émissions de Bruxelles mérite au moins une analyse et une évaluation sérieuses. C’est pourquoi Touring demande d’ores et déjà à la nouvelle équipe dirigeante en cours de formation d’inclure ce point dans son plan politique et de ne pas se contenter de se retrancher derrière des décisions et des prévisions antérieures qui ont depuis été dépassées par la réalité économique“, conclut l’organisation.

► Lire aussi | Zone de basses émissions : 30 % de pollution en moins sur les grands axes par rapport à 2018

Avec Belga – Photo : Belga