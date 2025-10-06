Les Musées royaux des Beaux-Arts inaugurent une nouvelle salle dédiée à l’art moderne et contemporain

Pour la première exposition inaugurée ce lundi, la Sud-Africaine Bonolo Kavula déploie son interprétation de tissus “made in” Le Cap en écho aux peintures noires-jaunes-rouges (…et bleues, roses, vertes, etc.) du peintre Georges Meurant. Ces “rencontres” entre collections internes et extérieures seront renouvelées tous les six mois.

Dans ce nouvel espace, des œuvres sortent de l’ombre des réserves pour dialoguer avec le travail d’un artiste invité. Aux côtés des cadres abstraits et chromatiques se délient à présent des compositions textiles que la jeune artiste réalise – elle aussi – en série. Patiemment, Bonolo Kavula (née en 1992) perfore des “shweshwe”, étoffes emblématiques de son pays arrivées dans les bagages des colons européens vers le 19e siècle, pour réassembler ensuite ces confettis de tissu sur des fils et créer des séquences. Comme la peinture Georges Meurant (1948-2023), l’ensemble s’apprécie de près comme de loin.

Le travail du Bruxellois “m’a poussée à ne pas avoir peur de la couleur“, explique celle qui a créé deux œuvres bariolées pour l’occasion: “Ode à Georges Meurant” et “Color Study”. De son côté, Georges Meurant était un grand connaisseur des broderies du Kasaï, en République démocratique du Congo. “Il en a recréé des motifs“, relève Pierre-Yves Desaive, conservateur en charge de l’art contemporain aux MRBAB. “Ce n’était pas juste un collectionneur. Ce qui l’intéressait, c’était de comprendre pour proposer quelque chose de résolument neuf. Il s’agit d’inspiration, non d’appropriation.”

“Je dirais qu’il appréciait la beauté“, sourit Bonolo Kavula. “Tout ce qui est fait constitue une extension de ce qui a déjà été fait. Les artistes ne se construisent pas dans leur coin.”

Avec ce nouveau volet “Collection Meets”, les Musées royaux des Beaux-Arts entendent ainsi aborder de manière créative des sujets de société. Ces “rencontres” entre collections internes et extérieures seront renouvelées tous les six mois.

Avec Belga

■ Reportage de Camille Tang Quynh et Guillaume Bruwier