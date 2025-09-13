Les militaires ne pourront patrouiller à Bruxelles qu’à partir d’avril 2026

Ce n’est qu’à partir du 8 avril 2026 que les militaires assureront la sécurité dans les rues de Bruxelles, a affirmé le ministre de la Défense Theo Francken (N-VA), dans une interview accordée au journal Het Laatste Nieuws.

Le ministre de l’Intérieur Bernard Quintin (MR) a présenté la semaine dernière son “Plan pour les grandes villes” visant à lutter contre la criminalité liée à la drogue.

À Bruxelles, M. Quintin souhaite envoyer dès que possible des patrouilles mixtes composées de policiers et de militaires dans les zones sensibles. Il a conclu un accord à ce sujet avec le ministre de la Défense Theo Francken (N-VA), a-t-il déclaré.

Cette mesure pourrait également être mise en place dans d’autres grandes villes, si celles-ci en font la demande.

Mais selon M. Francken, cela ne sera possible qu’à partir du 8 avril 2026. “C’est à cette date que le nouveau code pénal entrera en vigueur. Et le code de la défense est rédigé sur la base d’un article de celui-ci“, a déclaré M. Francken. Ce code de la défense doit encore être discuté au sein du gouvernement, le Conseil d’État doit encore se prononcer et il devra ensuite être débattu au Parlement.

M. Francken ne veut pas que des soldats patrouillent dans les rues sans pouvoir intervenir. “Ce serait tout simplement dangereux. Il faut un cadre juridique qui permette de fouiller, de demander une carte d’identité ou, si nécessaire, de menotter des personnes. C’est essentiel. Cela n’a pas été autorisé après les attentats terroristes. Et nous ne le ferons plus. ‘Not under my watch’ (ndlr: pas sous ma responsabilité)“, a-t-il ajouté.

Le ministre de l’Intérieur, Bernard Quintin, souhaite entamer des discussions afin de déterminer si les protocoles existants peuvent être utilisés en attendant le nouveau code de la Défense.

“La situation sécuritaire à Bruxelles est grave“, a-t-on affirmé au sein de son cabinet. “Un déploiement rapide de militaires est nécessaire pour soutenir les forces de l’ordre sur le terrain.”

Une partie du gouvernement serait convaincue que les millions supplémentaires alloués à la Défense devraient également profiter rapidement à la sécurité intérieure.

Belga – Photo : Belga Image