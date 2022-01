Les membres de la coalition corona se réunissent devant le cabinet de Vincent Van Peteghem (CD&V)

Les manifestants ont déployé un nuage de fumée pour symboliser le “flou qui entoure la future réforme fiscale du gouvernement fédéral”.

Une “réforme fiscale ambitieuse” est demandée qui doit permettre de “réduire les émissions de gaz à effet de serre” en investissant “massivement dans les transports et la rénovation des bâtiments“, expliquent les organisateurs de la manifestation.

“Le chef de cabinet a été à l’écoute“

À la sortie de la réunion avec le chef de cabinet de Vincent Van Peteghem (CD&V), ministre fédéral des finances, la FGTB via son Christophe Quintard souligne ; “j’ai l’impression que le chef de cabinet a été à l’écoute et qu’il est sensible au fait qu’il y a un besoin d’avoir d’avoir une base sociétale large pour pouvoir avoir une bonne réforme fiscale qui permette de changer notre système et d’avoir plus de justice fiscale dans le système“.

■ Interviews réalisées par Jim Moskovics, Nicolas Scheenaerts et Pierre Delmée