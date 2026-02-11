 Aller au contenu principal
Les jeunes bénéficieront de 38 séances gratuites chez un diététicien dès avril

Les jeunes souffrant d’un trouble alimentaire pourront consulter gratuitement un diététicien pendant 38 séances ou 20 heures par an à partir du 1er avril, écrivent mercredi les journaux néerlandophones Het Nieuwsblad et Gazet van Antwerpen.

Le ministre fédéral de la Santé, Frank Vandenbroucke (Vooruit), estime qu’environ 2.000 jeunes pourront bénéficier d’un accompagnement dans le cadre d’un parcours de soins et, ainsi, éviter une hospitalisation.

Les soins ambulatoires pour les enfants, les adolescents et les jeunes adultes jusqu’à 23 ans qui présentent un trouble de l’alimentation sont pris en charge dans la cadre d’un parcours de soins spécialisé depuis février 2024. Le ministre socialiste flamand a dégagé pour cela 11,4 millions d’euros sur base annuelle. Durant ce parcours spécialisé, les jeunes peuvent faire appel à plusieurs spécialistes: médecin, psychologue et, déjà, un ou une diététicienne. Jusqu’à présent, 1.400 jeunes ont pu en profiter.

Avant la nouvelle mesure, les enfants et les jeunes pris en charge avaient droit au remboursement de deux séances d’une heure et de 13 séances d’une demi-heure, soit 8,5 heures de diététique au total. Ce nombre, jugé très insuffisant, a donc été relevé.

Belga

