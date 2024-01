Les intempéries perturbent la collecte des immondices à Bruxelles

Bruxelles-Propreté a décidé d’interrompre ses services et de faire rentrer l’ensemble de ses véhicules chargés de la collecte des déchets tant en sacs qu’en conteneurs à la suite des abondantes chutes de neiges et aux conditions de circulation particulièrement difficiles rencontrées sur le territoire de la Région bruxelloise, indique l’Agence régionale en charge de la propreté mercredi en fin d’après-midi dans un communiqué.

Les collectes de sapins, de déchets verts et de déchets alimentaires n’ont ainsi pas pu être assurées mercredi après-midi dans les communes d’Uccle, d’Auderghem, de Watermael-Boitsfort ainsi que sur une petite partie du territoire d’Etterbeek et de Woluwe-Saint-Pierre, détaille l’organisme régional. L’Agence régionale demande dès lors aux habitants des communes concernées de laisser les sacs poubelles et les sapins sur le trottoir en vue d’un ramassage lors d’opérations de rattrapage qui seront organisées le plus rapidement possible, précise-t-elle.

Le même conseil prévaut pour les habitants concernés par les collectes effectuées mercredi soir après 20h00, ajoute l’Agence régionale. Par ailleurs, les camions chargés de l’enlèvement des encombrants ont également dû faire demi-tour en raison des conditions climatiques. Et ce service connaîtra également d’importantes perturbations demain/jeudi, raison pour laquelle l’Agence demande aux usagers qui devaient sortir leurs encombrants sur le trottoir dans les prochaines heures de s’abstenir de le faire.

De leur côté, les Recypark ont exceptionnellement fermés leurs portes à 16h00, ajoute encore l’Agence. Bruxelles-Propreté s’attend par ailleurs à ce que la situation soit également difficile demain/jeudi et “évalue actuellement les modalités de ramassage qui seront fixées en tenant compte des conditions de circulation et du long travail de rattrapage qui s’annonce déjà.”

Belga – Photo : Belga