Il y a exactement trois mois, les terrasses de l’horeca retrouvaient leurs clients après plus de six mois de fermeture à cause de la crise sanitaire. Un mois plus tard, l’horeca a rouvert ses portes à l’intérieur également. Avec l’absence de touristes étrangers et les conditions météorologiques, la reprise se fait très lente…

■ Reportage dans le centre de Bruxelles de Bernard Denuit, Charles Carpreau et Stéphanie Mira