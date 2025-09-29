Les horaires en direct de la Stib seront inaccessibles à partir de 16h ce lundi

Les voyageurs vont devoir composer avec une coupure temporaire des horaires en temps réel des transports en commun ce lundi soir, prévient la Stib.

En cause : une mise à jour du logiciel réglant les horaires en direct. Cela affectera l’accès aux données notamment les temps d’attente des véhicules, ainsi que les informations relatives aux travaux en cours.

Les panneaux d’affichage et les outils de consultation, que ce soit via l’application mobile, le site web ou directement aux arrêts, ne seront plus accessibles à partir de ce lundi 16h. Les voyageurs sont invités à consulter les horaires théoriques à l’aide du planificateur d’itinéraire intégré à l’app Stib, qui restera fonctionnel.

La situation devrait revenir à la normale dès mardi matin, assure la Stib.

BX1 – Photo : Belga