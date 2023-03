Les “habitants du quartier Nord” manifestent pour demander plus de sécurité

Commerçants, travailleur·se·s du sexe et habitants ont manifesté devant le commissariat 5 de la rue du Brabant pour réclamer plus de sécurité dans le quartier Nord.

Une vingtaine de manifestants se sont retrouvés ce mardi matin devant le commissariat 5 de la zone Nord, au coin de la rue du Brabant et de la rue Weide à Saint-Josse-ten-Noode. Cette manifestation, organisée par le comité “Les habitants du quartier Nord”, a été menée pour dénoncer les incidents qui se multiplient dans le quartier Nord. Face aux problèmes d’insécurité et de drogue, ils réclament plus de sécurité et une plus forte présence policière.

“Les clients ont peur de venir rue du Brabant”, explique un commerçant devant le commissariat. “Si cela continue comme ça, je ne sais pas si je vais continuer mon commerce”.

Un habitant propose pour sa part de faire appel à la réserve nationale et souhaite la création d’un centre d’appel ouvert 24h/24 afin de demander une intervention rapide dans le quartier.

La zone de police de Bruxelles Nord rappelle la mise en place de patrouilles supplémentaires dans le quartier et des investissements plus nombreux dans ces rues.

La commune de Saint-Josse-ten-Noode, pour sa part, soutient cette manifestation et confirme partager l’inquiétude des habitants. “Nous avons tiré la sonnette d’alarme à plusieurs reprises, en interpellant nos Ministres pour que la sécurité de ce tout petit périmètre devienne une priorité nationale. En alertant sur la problématique de la drogue et des personnes laissées à la rue. Il y a eu quelques avancées, notamment au niveau de la magistrature, d’un renfort de policiers, mais cela ne suffit pas. Les moyens qui doivent être dégagés doivent être en rapport avec les défis rencontrés : conséquents et constants”, estime le bourgmestre Emir Kir, par voie de communiqué.

■ Reportage de Maël Arnoldussen, Loïc Bourlard et Pierre Delmée.