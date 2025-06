Les groupes Rossel et IPM annoncent la signature d’un protocole de fusion

Les groupes de presse Rossel et IPM ont annoncé lundi, via un communiqué commun, la signature d’un protocole de fusion de leurs activités. La holding de la famille le Hodey, propriétaire notamment de La Libre Belgique et de La DH, entrera à hauteur de 10% dans le capital du groupe Rossel par l’apport de ses activités presse. Rossel reprendra les activités de presse écrite du groupe IPM. L’opération reste soumise à l’approbation de l’Autorité belge de la concurrence.

Les deux groupes présentent ce rapprochement comme “indispensable” pour garantir la pérennité d’un journalisme professionnel et indépendant en Belgique francophone. “Cette intégration est une réponse pragmatique, volontariste et ambitieuse face aux nouveaux modes de consommation de l’information dominés par les réseaux sociaux, ainsi que face à la révolution de l’intelligence artificielle“, expliquent-ils.

Le nouveau groupe sera structuré en trois pôles distincts : un pôle au sein de Rossel autour du Soir, un pôle IPM Presse autour de La Libre Belgique, La DH et le magazine Moustique, et un nouveau pôle régional wallon rassemblé autour du groupe Sudmedia, avec L’Avenir et Sudinfo. Interrogés par L’Echo, Bernard Marchant (Rossel) et François Le Hodey (IPM) assurent que toutes les éditions locales de L’Avenir et Sudinfo seront préservées, malgré certains doublons géographiques.

Economies

L’objectif de ce projet de fusion reste néanmoins de faire des économies. IPM et Rossel affirment que ce modèle repose sur la conviction que le pluralisme est une richesse et qu’il est économiquement vertueux. “Seule une offre éditoriale différenciée permettra de toucher l’ensemble des publics, dans leur diversité culturelle, sociale, politique et géographique“, poursuivent-ils. “L’union de ces deux groupes familiaux permettra de garantir à long terme une presse pluraliste, indépendante et accessible à tous.”

L’activité audiovisuelle d’IPM, à savoir Fun Radio et LN24, n’est pas concernée par cette fusion avec le groupe Rossel.

L’AJP et les syndicats réclament des éclaircissement

L’Association des journalistes professionnels (AJP), les délégations syndicales, les Sociétés de journalistes de La Libre Belgique, Le Soir et L’Avenir, ainsi que la coopérative Notre Avenir ont réclamé lundi des éclaircissements. Ces acteurs demandent une rencontre rapide avec les directions afin d’obtenir des garanties sur l’indépendance des titres.

Les signataires appellent notamment l’Autorité belge de la concurrence à instaurer des garde-fous pour empêcher toute nouvelle synergie rédactionnelle. “Ce n’est pas seulement la survie des entreprises et de l’emploi qui est en jeu, mais l’accès à une information diversifiée, de qualité et respectueuse de la déontologie“, alertent-ils. Syndicats et représentants du secteur s’inquiètent également des impacts concrets de cette fusion à court et moyen termes sur l’emploi, tant pour les salariés que pour les indépendants. Ils demandent des engagements clairs en matière d’innovation, de négociations avec les acteurs technologiques, et de développement de modèles économiques viables dans un environnement bouleversé par l’intelligence artificielle.

“Les éditeurs présentent leur regroupement comme la seule voie de survie, mais après 25 ans de transition numérique, nous constatons que le modèle économique reste encore largement tributaire du papier et peine à répondre pleinement aux enjeux présents et à venir.”

Enfin, l’AJP et les syndicats pointent la responsabilité des responsables politiques, qu’ils accusent d’avoir supprimé “avec une légèreté déconcertante” la concession bpost pour la distribution des journaux, tout en restant passifs face à la domination croissante des Gafam (Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft).

Belga