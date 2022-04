Les Français votent : le premier tour des présidentielles a lieu aujourd’hui, aussi depuis Bruxelles

Le premier tour de l’élection présidentielle français a lieu ce dimanche.

Qui décrochera un ticket pour le seconde tour des élections présidentielles françaises, prévues dans deux semaines ? La question est sur toutes les lèvres, ce dimanche, alors que les Français procèdent au premier tour, dans l’Hexagone, en Outre-mer… mais aussi depuis l’étranger. Ainsi, il y a cinq ans, plus de 46.000 Français vivant en Belgique étaient inscrits sur les listes électorales pour procéder au vote depuis notre pays (un taux de participation de 56%, l’un des plus élevés pour les Français de l’étranger).

Après plusieurs jours de préparation, c’est au Palais 1 du Heysel que les Français de Belgique se présentent en ce moment, ainsi qu’au Consulat Général de France (qui est réservé uniquement aux Français habitant la commune de Saint-Josse-ten-Noode). Les portes seront ouvertes entre 8h et 19h. D’autres bureaux sont ouverts à Waterloo, Charleroi, Mons, Tournai, Mouscron, Liège, Namur, Arlon, Anvers et Gand : onze centres de vote, au total, soit 84 bureaux, dont 45 rien qu’au Heysel.

Pour qui voteront les Français de Belgique ?

Si les tendances de vote, cette année en Belgique, ne pourront pas être connues avant plusieurs heures, le vice-président de l’asbl Association des Français de l’Etranger, Bruno Jean-Etienne, explique à l’agence Belga que “globalement, les Français de l’étranger, et notamment ceux de Belgique, sont éloignés des extrêmes, même si ce vote a tendance à augmenter. Ils sont de tendance libérale, progressiste et surtout très pro-européens : certains travaillent à la Commission ou dans les institutions européennes et tous bénéficient de toute façon du droit européen dans leur vie de tous les jours. Cela joue évidemment en faveur d’Emmanuel Macron“.

Ainsi, en Belgique, c’est lui qui avait été largement plébiscité, il y a cinq ans, par les Français vivant en Belgique dès le premier tour : il avait alors récolté 35,5% des voix au premier tour. Les autres candidats avaient été bien moins plébiscités dans notre pays : au premier tour, les scores avaient respectivement été de 22,5% pour François Fillon (Les Républicains), 20,4% pour Jean-Luc Mélenchon (La France Insoumise), 9,5% pour Benoît Hamon (Parti Socialiste) et 7,3% pour Marine Le Pen (alors, Front National).

Au second tour, Emmanuel Macron avait, à nouveau, été majoritairement choisi par les Français de Belgique, avec 88,5%, contre Marine Le Pen. Le score en France avait été bien plus serré, à 66%-34%.

Qui au second tour ?

Si les estimations officielles des instituts de sondage ne seront connus qu’à 20h, et qu’aucune prédiction ne peut être partagé en France jusqu’à cette échéance, ce sont le président sortant, Emmanuel Macron (La République En Marche) et la candidate d’extrême-droite Marine Le Pen (Rassemblement National) qui sont en tête des estimations, avec respectivement entre 25 et 28% des voix pour Emmanuel Macron, 21,5 à 24% pour Marine Le Pen et 16 à 18% pour Jean-Luc Mélenchon.

Les dix autres candidats bénéficient d’estimations bien moins élevées, y compris Valérie Pécresse et Anne Hidalgo, issues des Républicains et du Parti Socialiste, deux partis qui ont pourtant dominé la scène politique française durant des décennies.

