Les factures forfaitaires en crèche subventionnée : “Une des pistes sur la table”

Selon la ministre Valérie Lescrenier (Les Engagés), en charge de l’Enfance en Fédération Wallonie-Bruxelles, passer à un système de facture forfaitaire dans les crèches subventionnées est “une des pistes sur la table” alors que le gouvernement est en conclave budgétaire et est forcé de trouver où réaliser des économies.

“Une place d’accueil subventionnée coûte très cher à la société, 20.000 euros par an, et le taux d’occupation n’est pas de 100%”, constate-t-elle jeudi au micro de La Première. La même problématique est soulevée dans un article publié le même jour dans La Libre Belgique. Dans ces lignes, la ministre évoque la recherche de “solutions innovantes pour l’accueil de la petite enfance”.

“Tant les milieux d’accueil subventionnés que non-subventionnés viennent me voir” et font part de leurs difficultés pour rester viables, appuie-t-elle, interrogée sur La Première. Dans ce contexte et au vu des économies à réaliser pour boucler le budget FWB, une des pistes (mais il s’agit bien d’une piste parmi d’autres, insiste la ministre) est de répliquer pour les crèches subventionnées le système de facturation des crèches privées, avec un montant fixe par mois, peu importe la présence réelle ou l’absence pour maladie de l’enfant, par exemple. La ministre évoque aussi le “co-accueil” (des accueillants qui se regroupent en un seul lieu), qui pourrait être relancé, une réflexion sur une flexibilisation de certaines normes, etc.

Plus globalement, la ministre considère que l’ONE, l’Office de la naissance et de l’enfance, “va devoir se recentrer sur certaines missions de base à partir de 2027”, peut-on lire dans La Libre. L’ONE a d’ailleurs lancé récemment une enquête en ligne. Le but est de “savoir ce que les familles attendent de l’ONE en termes de services”. L’accueil et la santé semblent indiscutables comme missions centrales de l’office, mais la ministre s’interroge déjà ouvertement sur d’autres activités, comme l’éveil culturel en crèche.

Belga