Les exportations de boissons sans alcool ont quadruplé en trois ans en Belgique : une aubaine pour les microbrasseries bruxelloises

En ce mois de février, beaucoup participent à la Tournée Minérale, ce défi qui consiste à ne pas boire d’alcool pendant 28 jours. Mais au-delà du défi ponctuel, le phénomène s’ancre durablement : à Bruxelles, les boissons sans alcool séduisent de plus en plus. Une aubaine pour les producteurs locaux, dont les exportations ont explosé ces dernières années.

Dans son atelier de Molenbeek, la microbrasserie Drink Drink! embouteille ses bières sans alcool. Une fabrication qui n’a rien à envier à celle des bières classiques, explique Jean Van den Broeck, cofondateur : “Dans cette cuve, on mélange le grain avec l’eau avant de passer à la fermentation. On a une micro-fermentation qui nous permet d’arriver à un taux d’alcool d’environ 0,3 %. On travaille avec une levure qui ne travaille pas bien, et on gonfle le goût avec du seigle, du froment et beaucoup de houblon.”

Une recette qui plaît : trois palettes de leur bière “L’Or IPA” sans alcool sont parties ce matin chez un client. “C’est l’une des dernières qu’on a sorties, mais c’est aujourd’hui celle qu’on vend le mieux”, poursuit le brasseur. “Elle nous a même permis d’ouvrir des marchés à l’étranger, c’était inattendu au départ.“

Et le marché s’emballe. Selon les derniers chiffres, 37 millions de boissons non alcoolisées ont été exportées depuis la Belgique en 2024, soit une hausse de plus de 327 % depuis 2021. Une évolution que confirme Arnaud Texier, responsable coaching et sensibilisation chez hub.brussels : “C’est une tendance forte. Dans une enquête menée auprès des membres d’Eureka Vlaanderen, 67 % disent observer une demande croissante. Plus de 90 % ont adapté leur offre pour proposer du sans alcool.“

Chez Drink Drink!, les deux bières sans alcool représentent déjà plus de la moitié de la production. Une troisième recette est en préparation pour répondre à une demande qui, visiblement, ne faiblit pas.