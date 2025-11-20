Les équipes SOS Enfants de l’ONE face à une saturation de leurs services

Les équipes SOS Enfants ont été créées en 1985. Elles sont subventionnées par l’ONE depuis 2004 et accompagnent les enfants victimes de maltraitance ou de négligence.

L’étude, réalisée par le Centre de Recherche en Inclusion Sociale (Ceris) de l’Université de Mons (UMons), couvre 14 des 15 équipes actives en FWB. Il en ressort notamment un sentiment de charge de travail élevée, surtout en raison du manque de ressources. Les professionnels interrogés décrivent un environnement de travail sous tension, nécessitant un équilibre constant entre prise en charge des cas urgents et gestion des suivis à long terme : “Cette situation génère une pression importante sur les professionnels, qui doivent arbitrer entre différentes priorités. Certains témoignages indiquent que cette surcharge entraîne un risque d’épuisement professionnel et une rotation élevée du personnel, ce qui nuit à la continuité des prises en charge”, selon les auteurs.

Le profil des enfants et des familles accompagnés s’est également complexifié, avec une augmentation des cas de négligence grave, de violences intrafamiliales et d’enfants atteints de troubles psychologiques. Ce qui nécessite une adaptation constante des méthodes d’intervention, donc de formation continue pour les intervenants.

Parmi les autres sources de difficultés, l’étude évoque une collaboration interinstitutionnelle parfois grippée; des procédures administratives lourdes et une divergence dans les pratiques et les moyens entre équipes qui induit des différences de perception quant à la qualité des prestations.

