Les Engagés quittent le PPE pour rejoindre le Parti démocrate européen et Renew Europe

Le parti centriste francophone belge Les Engagés a quitté le Parti populaire européen (PPE, conservateurs pro-européens) pour intégrer le Parti démocrate européen (PDE), l’une des deux branches du groupe Renew Europe (libéraux et centristes) au Parlement européen.

Ce transfert a été officialisé mercredi, lors d’une conférence de presse au Parlement européen, par le président des Engagés Maxime Prévot, celui du PDE François Bayrou et par la présidente du groupe Renew, Valérie Hayer. “Entrer dans la famille du Parti démocrate européen est un pas dans une nouvelle direction plus en phase avec nos valeurs modernes, qui s’éloignaient chaque jour davantage des idées conservatrices du PPE, en matière par exemple d’environnement et de migration”, a expliqué M. Prévot.

Le groupe Renew Europe est composé du Parti de l’Alliance des libéraux et des démocrates pour l’Europe (ALDE), auquel est affilié le MR, et du PDE de François Bayrou et Romano Prodi, auquel adhèrent désormais Les Engagés. “Que ce soit clair, il n’y a pas de volonté de rapprochement avec le MR. Cela n’aurait pas d’intérêt de vouloir rejoindre le MR dont nous dénonçons, à l’échelle nationale, les relents très conservateurs. Nous prenons distance d’accents trop conservateurs majoritaires au sein du PPE”, selon M. Prévot.

L’élu Engagés, Yvan Verougstraete, siégera donc désormais dans un groupe parlementaire différent de celui du CD&V et du CSP germanophone, qui restent au PPE. Renew est actuellement en négociation avec le PPE et le S&D (socialistes) pour une reconduction de la majorité sortante, en soutien d’une éventuelle Commission Von der Leyen II.

Belga