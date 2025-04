Plusieurs classes de primaire fermeront le 5 mai dans une école saint-gilloise : “En mettant ma fille en néerlandophone, j’ai gâché sa vie”

À partir du 5 mai, les deux classes de troisième année à l’école primaire néerlandophone Balder à Saint-Gilles devront fermer en raison d’un manque de professeurs, selon Bruzz.

Ce sont donc plus de trente élèves qui devront changer d’établissement, une décision qui bouleverse les familles. “Cela signifie que ma fille ainsi que toutes ses camarades ne pourront plus suivre sa scolarité dans son école actuelle. À deux mois de la fin de l’année, on demande à ces enfants de changer d’établissement, de s’adapter à de nouveaux enseignants, de nouveaux camarades, de nouveaux repères”, regrette une maman d’élève. Elle s’interroge : “Comment est-ce possible, en 2025, dans une capitale européenne, que l’on prive des enfants de leur droit fondamental à une éducation stable et continue?”.

Selon Karin Struys, porte-parole du groupe scolaire GO!, dans une interview à Bruzz, l’école subit une pénurie de personnel depuis longtemps : maladies, congés maternité ou encore départs vers la Flandre, rendent la situation ingérable. Si pour le directeur de l’école, il s’agit d’une problématique plus large, le groupe scolaire réclame des mesures concrètes depuis des années. “Si rien ne change, plusieurs écoles risquent de fermer à la rentrée”, déclare Jurgen Wayenberg, directeur de GO!.

