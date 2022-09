Les Engagés font leurs propositions face aux prix de l’énergie : “Pas d’autre solution que l’endettement”

Le vice-président des Engagés était l’invité de Fabrice Grosfilley, dans + d’Actu, pour évoquer la crise énergétique et les propositions de son parti pour faire face à l’inflation.

Yvan Verougstraete est revenu, face à Fabrice Grosfilley, sur la conférence de presse menée par Les Engagés, durant laquelle le parti d’opposition a évoqué ses propositions pour faire face à la crise énergétique. Le parti estime que le gouvernement fédéral ne fait pas assez pour lutter contre l’inflation. “Il y a encore beaucoup de boulot pour qu’on fasse les changements nécessaires pour que la transition énergétique ait lieu. Le gouvernement semble avoir deux de tension, l’heure est à l’électrochoc”, estime Yvan Verougstraete. “Cela fait des semaines que c’est trop tard. Le Codeco a décidé de ne rien décider”, s’indigne-t-il.

Au-delà de ces constatations, quelles solutions Les Engagés préconisent-ils ? “L’Europe peut agir et a un rôle fondamental, mais face à la crise, nous ne devons pas attendre que l’Europe agisse”, dit-il. “L’État doit agir directement. La situation nécessite d’agir dans l’urgence. (…) Même si la crise est résolue, on sait que le marché va encore convulser, en raison d’une logique de marché qui ne fonctionne pas”. Il demande “le découplage entre le prix d’un bien de première nécessité, l’énergie, et le fonctionnement du marché”.

Les Engagés proposent notamment de plafonner le prix du gaz à 100 € du Mwh, alors qu’il est entre 250 et 300 € à l’heure actuelle : “Aujourd’hui, il n’y a pas d’autre solution que l’endettement et la fixation d’un prix stratégique pour aujourd’hui et pour demain”, soutient Yvan Verougstraete. “Et ce n’est qu’en réduisant notre consommation qu’on peut apporter des solutions sur le long terme”. Il propose également qu’en cas de surplus, des investissements soient mis en place ou qu’une redistribution soit proposée aux citoyens. Des propositions évaluées à près de 7 milliards d’euros, évalue-t-on du côté des Engagés.

Gr.I. – Photo : Belga/Thierry Roge