Ixelles : Geoffroy Kensier sera tête de liste Les Engagés-Objectif XL

La section Les Engagés-Objectif XL a décidé ce 24 juillet de désigner Geoffroy Kensier comme tête de liste pour les élections communales du 13 octobre prochain.

Le conseiller communal sortant de l’opposition sera suivi par Julie De Groote, ancienne échevine et présidente du Parlement francophone bruxellois, Maxime De Cordes, consultant en stratégie et transformation durable, Kathrine Jacobs Stolberg, entrepreneuse et conseillère communale sortante et à la 5ème place, Titus Sedena, assistant social. Jacqueline Delapierre, conseillère CPAS sortante poussera la liste à la 43ème place.

Parmi les points clés du programme : la propreté publique, la sécurité et l’enseignement. “Les missions essentielles sont le soutien aux personnes les plus fragilisées; la propreté publique en vidant les corbeilles et en nettoyant nos espaces publics; l’entretien des trottoirs et des voiries; la garantie de la sécurité des biens et des personnes; le renforcement de la sécurité routière notamment par le marquage au sol des passages piétons; des plantations entretenues; l’offre de places en suffisance en crèches et un enseignement de qualité; l’entretien et la gestion des bâtiments communaux; une fiscalité

et une politique de mobilité qui n’est pas contre les Ixelloises et les Ixellois,…. En résumé, nous voulons nous concentrer sur l’essentiel”, considère Geoffroy Kensier.

Rédaction