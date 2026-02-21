Les Engagés maintiennent leur pleine confiance en Elisabeth Degryse, ministre-présidente de la Fédération Wallonie-Bruxelles, et sa cheffe de cabinet. Ces dernières sont visées par une plainte d’une ancienne collaboratrice du cabinet qui conteste son licenciement intervenu en septembre dernier.

Plusieurs témoignages relayés par Le Soir évoquent un climat de travail difficile au sein de la cellule culture du cabinet de la ministre-présidente. Une des anciennes collaboratrices a porté plainte devant le tribunal du travail francophone de Bruxelles pour “manquement aux règles de prévention et de protection des travailleurs”, “harcèlement et mesures de représailles”, “rupture abusive”, “atteinte à l’honneur et à la réputation”.

“Dans un État de droit, les différends se tranchent devant la justice. Nous regrettons qu’un contentieux pendant fasse l’objet d’une mise en scène médiatique”, a commenté le parti de Mme Degryse, Les Engagés.

À l’instar de la ministre-présidente, le parti a rappelé, dans une courte réaction, le caractère exigeant du travail en cabinet ministériel qui “implique engagement, disponibilité et sens des responsabilités”.

“Les Engagés restent attentifs aux enjeux de bien-être au travail, mais refusent toute instrumentalisation visant à ternir la réputation d’une équipe engagée au service de l’intérêt général”, poursuit la formation qui souhaite maintenant laisser la justice faire son travail.

Belga