Les employés licenciés à Molenbeek envoie un “C4” à la bourgmestre et aux échevins concernés

Ce mardi, BX1 apprend qu’un mail a été envoyé à Catherine Moureaux et aux échevins molenbeekois par les 40 “familles” licenciées récemment de la commune et du CPAS

L’ambiance est plus que lourde à la commune de Molenbeek. En effet, 40 personnes ont été licenciées entre le personnel communal et celui du CPAS. Ce C4 symbolique s’adresse “à ceux qui ont voté OUI en regardant leurs chaussures”.

Pour eux, ces individus méritent aussi un licenciement pour le motif suivant : “Faute lourde et rupture du pacte social et détournement de l’intérêt général”.

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Les reproches sont nombreux et s’articulent autour de cinq axes :

– Brutalité managériale : licenciement sec de 40 agents indispensables à la collectivité, sans considération pour le drame humain engendré.

– Destruction du service public : perte majeure de compétences qui va directement pénaliser la population locale (propreté, crèches, administration, écoles).

– Absence de dialogue social : passage en force de la décision sans concertation réelle ni recherche d’alternatives budgétaires équitables.

– Irresponsabilité politique : choix délibéré de faire porter le poids d’une crise ou d’une restructuration sur les travailleurs les plus vulnérables.

– Sens de l’ironie politique : se faire élire pour servir la commune et finir par liquider ceux qui la font tourner. C’est du grand théâtre !

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Selon les signataires, le préavis commence dès que les responsables “auront fini de lire ces lignes”. “Le licenciement sec, sans parachute doré et sans petits fours, vous sera notifié par la population lors des prochaines élections communales. Promis, on appliquera vos méthodes : ce sera rapide, efficace, et sans états d’âme.”

Les personnes licenciées demandent à la bourgmestre et aux échevins de “cesser immédiatement de justifier l’injustifiable”. “Vous devez consacrer le reste de votre mandat à réparer les dégâts causés, à réintégrer le personnel ou à assumer la responsabilité politique totale de ce désastre social.”

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Avant de terminer : “Signé avec un rire nerveux et beaucoup de colère, Le comité des 40, leurs familles, et les citoyens qui vont vous remplacer.”

Rédaction