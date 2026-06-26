Molenbeek : cercueil au conseil communal contre les 40 licenciements

Point d’orgue d’une semaine de mobilisation, le front commun syndical CSC-CGSP-SLFP a participé jeudi au conseil communal de Molenbeek-Saint-Jean pour dénoncer les 40 licenciements annoncés à la commune et au CPAS. Les manifestants ont notamment mis en scène un cercueil et une gerbe funéraire afin de symboliser, selon eux, “la mort du service public“.

Cette nouvelle action intervient au lendemain d’un arrêt de travail organisé devant le siège du CPAS et une semaine après une première mobilisation lors du conseil communal, alors que la majorité communale défend un budget marqué par d’importantes mesures d’économie afin de redresser les finances locales.

Au nom du personnel communal et du CPAS, le permanent CSC Mohamed Adllal a dénoncé des licenciements qui touchent “40 vies, 40 familles” et estimé que les travailleurs paient “une crise dont ils ne sont pas responsables”. Il a rappelé que les effectifs avaient déjà été réduits ces dernières années par le non-remplacement des départs à la pension et des absences de longue durée, tandis que la charge de travail augmentait.

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Les syndicats ont également demandé que les travailleurs licenciés bénéficient d’une lettre de recommandation et soient dispensés de prestations durant leur préavis. Ces deux demandes ont été acceptées.

Dans son intervention, Yannick Van Boeckel (SLFP) a fait part des inquiétudes persistantes du personnel quant à l’avenir des services publics à Molenbeek. “Nous avons tous peur”, a-t-elle déclaré, évoquant la crainte de nouveaux licenciements, de nouvelles réductions des primes de fin d’année et les économies encore annoncées pour les prochaines années.

Les réponses apportées par les responsables politiques sur l’avenir de la commune sont restées centrées sur la nécessité d’un refinancement structurel des communes et des CPAS bruxellois.

Les syndicats maintiennent leur opposition aux licenciements et réclament des solutions durables pour rétablir la situation financière sans réduire les effectifs.

Belga