Licenciements au CPAS de Molenbeek: nouvelle mobilisation avant le vote du budget communal

Une centaine de travailleurs du CPAS de Molenbeek-Saint-Jean se sont à nouveau rassemblés devant le siège de l’institution mercredi matin pour dénoncer le licenciement de 20 membres du personnel. Cette nouvelle mobilisation, organisée à l’appel du front commun syndical CSC-CGSP-SLFP, intervient à la veille du conseil communal appelé à se prononcer sur le budget.

Les syndicats avaient déjà organisé un arrêt de travail lundi pour protester contre ces licenciements. Ils estiment que ces suppressions de postes risquent d’alourdir davantage la charge de travail dans un CPAS confronté à plusieurs milliers de dossiers d’aide sociale.

Plusieurs travailleurs et représentants syndicaux ont pris la parole lors du rassemblement. Les organisations syndicales continuent de réclamer des explications sur les critères ayant conduit aux licenciements et demandent un refinancement structurel des CPAS bruxellois.

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Le président du CPAS de Molenbeek-Saint-Jean, Ahmed El Khannouss (“Molenbeek Autrement – Molenbeek Anders” – MaMa), est également intervenu devant les travailleurs. Selon les syndicats, il s’est voulu rassurant à l’égard du personnel et a indiqué espérer ne plus devoir procéder à ce type de restructuration à l’avenir.

Ahmed El Khannouss a expliqué que les licenciements résultaient d’un problème structurel et qu’ils ne se faisaient “pas de gaieté de coeur”. Il a également qualifié la situation de “crève-coeur” pour les autorités communales.

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Les syndicats maintiennent leur appel à la mobilisation pour le conseil communal de jeudi. Ils souhaitent y interpeller les responsables politiques sur la situation financière du CPAS et sur les conséquences des licenciements annoncés pour les travailleurs et les bénéficiaires des services sociaux.

Belga