Vingt licenciements annoncés au CPAS de Molenbeek: “C’est la tristesse, le choc et l’incompréhension”

Vingt travailleurs du CPAS de Molenbeek-Saint-Jean ont été informés de la fin prochaine de leur contrat. Le front commun syndical (CSC sp – CGSP ALR – SLFP) dénonce une nouvelle réduction des effectifs et prévoit deux arrêts de travail.

Selon un communiqué signé par les syndicats en front commun, les personnes concernées comptent parfois 10, 15 ou plus de 25 ans d’ancienneté et pourraient être licenciées dans les deux semaines. L’annonce suscite “la tristesse, le choc et l’incompréhension” au sein du personnel. “Les travailleurs sont, à juste titre, blessés, en colère et remplis d’interrogations quant à l’avenir de leur administration. Amputer le CPAS de Molenbeek-Saint-Jean de 20 travailleurs, c’est aussi augmenter mécaniquement la charge de travail de l’ensemble des services, déjà fortement sous pression“, déclarent les syndicats.

Le CPAS traite en moyenne 8.500 dossiers, “avec des situations socio-financières de plus en plus complexes“, précisent-ils. Supprimer vingt postes reviendrait, selon eux, à reporter davantage de tâches sur les équipes restantes et à “affaiblir tout un service public“.

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Le front commun replace ces départs dans une série de mesures antérieures. En 2024, le service des aides ménagères avait été menacé de fermeture et une dizaine d’autres contrats n’avaient pas été renouvelés, faute de budget.

Les organisations syndicales demandent aux autorités compétentes de revoir leur position. “Le service public ne peut pas être la variable d’ajustement des choix budgétaires”, affirment-elles.

Deux arrêts du temps de travail sont prévus, l’un lundi et l’autre mercredi, devant le CPAS de Molenbeek.

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