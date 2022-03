Les employés de Filigranes réagissent au retrait de Marc Filipson

Suite au communiqué de Filigranes puis du pas de côté de Marc Filipson, les travailleurs de la librairie ont décidé de répondre.

Les employés de Filigranes qui ont déposé une demande d’intervention collective et anonyme auprès de Securex, ont été choqués par la réponse du conseil d’administration de la librairie.

“Suite à la légèreté des mesures proposées par la direction, certains employés et anciens employés ont été amenés à témoigner auprès d’une journaliste de BX1. Il leur a paru important de prendre la parole pour rendre public les agissements de la direction de Filigranes. Il n’est pas anodin que ces témoignages aient interpellé d’autres anciens employés et leur ai donné l’occasion de témoigner à leur tour,” expliquent-ils.

Ces employés expliquent ne pas avoir un esprit de vengeance, mais souhaitent se sentir soulager. Le collectif désire une amélioration des conditions de travail des employés actuels. “En interne, les employés vont prendre contact avec les autorités compétentes pour trouver l’aide nécessaire et les démarches à effectuer. En externe, si cela est nécessaire et peut servir à notre cause première, une plainte collective sera déposée au pénal.”

Ils rappellent qu’ils n’appellent pas au boycott de la librairie, ce qui pourrait mettre en péril les emplois d’une centaine de personnes.

Ils soulignent l’avancée que représentent le pas de côté de Marc Filipson et l’engagement d’un directeur. “Néanmoins, nous soulignons que le harcèlement moral et le harcèlement sexuel ne peuvent être qualifiés de « mauvaises habitudes ». Par ailleurs, les mesures proposées devront être accompagnées d’un cadre légal solide, de véritables garanties et d’obligations de résultats.”

Vanessa Lhuillier – Photo: Belge/Laurie Dieffembacq