Les élèves du secondaire redécouvrent l’enseignement hybride

C’est une décision du dernier Comité de concertation, l’enseignement doit repasser en enseignement hybride, c’est-à-dire mi-présentiel, mi-distanciel.

À l’école Don Bosco de Woluwe-Saint-Lambert, la moitié des élèves ont cours en présentiel, alors que les autres sont chez eux et le lendemain, c’est l’inverse. Cette formule ne convainc malgré tout pas totalement les élèves : “C’est bien, parce qu’on est moins nombreux du coup ça fait moins de bruit et on peut plus se concentrer, mais demain je suis en hybridation chez moi, et j’ai peur que je ne puisse pas me concentrer comme à l’école” dit Camille, élève du deuxième secondaire.

Certains professeurs ont cependant pensé à une autre solution. Au lieu de donner cours en virtuel, les élèves ont de la matière à préparer chez eux. Une charge de travail en plus pour les enseignants, mais nécessaire selon eux.

■ Reportage de Sabine Ringelheim, Nicolas Scheenaerts et Hugo Moriamé