Les élèves du secondaire pourront se faire vacciner à l’école

La COCOM établit une stratégie de vaccination qui vise à informer, sensibiliser et vacciner les élèves, qui devront présenter une autorisation écrite des parents avant de recevoir leur injection.

Avec seulement 11% de Bruxellois âgés de 12 à 17 ans qui sont complètement vaccinés et 22 % ayant reçu une première dose, la COCOM développe un plan de vaccination pour l’enseignement secondaire francophone en région bruxelloise. La Commission communautaire commune souhaite administrer 16.000 premières injections par semaine afin d’atteindre un taux de vaccination de 65% d’ici fin octobre.

Vacciner les élèves et leurs parents

Du côté néerlandophone, la Commission communautaire flamande (VGC), en collaboration avec la COCOM, espère accroître le taux de vaccination parmi les élèves de l’enseignement néerlandophone à Bruxelles, mais également vacciner les parents qui ne le sont pas encore. La VGC et la COCOM ont élaboré une stratégie de vaccination qui a pour but de sensibiliser et d’informer les élèves et les parents pendant les premières semaines de l’année scolaire.

Des arguments de principe et pratiques

La sensibilisation portera sur des arguments de principe et pratiques pour se faire vacciner. L’argument de principe se base sur le taux de vaccination qui doit être adéquat pour se protéger et protéger les autres face à une maladie qui peut être mortelle.

Les arguments pratiques se concentrent sur le caractère désagréable du port du masque par les élèves et les professeurs, qui ne s’applique qu’aux écoles bruxelloise, et sur le risque de fermeture des écoles en cas de propagation du virus. Des FAQ ou encore des affiches seront utilisés dans les classes pour ouvrir le thème à la discussion. Les écoles peuvent soit se faire vacciner à l’école, soit avec l’aide de celle-ci.

Une organisation différente par école