Les effets de la réforme des pensions désormais visibles dans mypension.be

Depuis ce mardi, tous les citoyens peuvent consulter leurs compteurs des jours de travail malus et bonus pension sur le site internet mypension.be.

Cela permet d’avoir une vision concrète des effets de la réforme des pensions, applicable à partir de 2027, sur sa situation personnelle, annoncent le Service Pensions, l’Inasti et Sigedis.

Pour les personnes qui sont proches de la pension, il leur est possible de vérifier si elles remplissent déjà les conditions requises pour éviter un malus pension ou bénéficier d’un bonus pension. Pour celles et ceux qui sont encore loin de la pension, il est possible de suivre régulièrement le nombre de jours et d’années cumulés pour le calcul du bonus et du malus. L’idée est de rendre la réforme des pensions, récemment adoptée, “plus concrète pour chaque citoyen.”

Les compteurs sont automatiquement mis à jour à chaque évolution de carrière et aident les citoyens à mieux comprendre comment les nouvelles règles s’appliquent à leur situation professionnelle, souligne-t-on.

Les différents compteurs sont consultables sur mypension.be via les rubriques Pension légale/Planifier ma pension/Que signifie la réforme pour moi ?.

Belga