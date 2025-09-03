Les écoles invitées à “ouvrir les quotidiens” pour la nouvelle année scolaire

Les éditeurs de presse quotidienne francophone, réunis sous l’organisation Lapresse.be, relancent l’opération “Ouvrir mon quotidien” à destination des élèves de primaire, secondaire et du supérieur en Fédération Wallonie-Bruxelles. Celle-ci se décline aujourd’hui en deux versions, papier et numérique.

L’opération originelle, “Ouvrir mon quotidien papier”, existe depuis vingt ans et propose aux élèves de 5e et 6e primaire, du secondaire et du supérieur, ainsi qu’aux jeunes de diverses institutions (CEFA, internat…) de bénéficier d’un accès aux journaux belges francophones. Les écoles sont invitées à s’inscrire sur Lapresse.be afin de bénéficier durant quatre périodes de l’année scolaire de deux (pour les élèves du primaire) à six quotidiens, du lundi au vendredi. Chaque distribution est accompagnée d’un journal de bord, un outil pédagogique destiné à mieux comprendre le monde de la presse et du journalisme.

Mise en place l’an dernier, l’opération “Ouvrir mon quotidien numérique” est pour sa part réservée aux jeunes du secondaire et du supérieur. Dans ce cas, toutes les classes reçoivent un accès pour un mois aux sites de tous les quotidiens participants, à savoir L’Avenir, La DH, La Libre, Le Soir, L’Écho et Sudinfo. Là encore, des outils pédagogiques sont proposés pour guider les jeunes à travers l’actualité et les médias. Plus de 13.000 élèves, au sein de 215 établissements, avaient bénéficié de ces accès à un abonnement numérique l’an dernier. L’initiative, destinée à “aiguiser l’esprit critique des élèves”, à les “questionner sur les enjeux de société” et à “stimuler les débats d’idées grâce à d’autres canaux d’informations que les réseaux sociaux”, est soutenue par la Fédération Wallonie-Bruxelles et le Conseil supérieur de l’éducation aux médias (CSEM).

Belga