Les écoles de la FWB ont perdu 30.000 élèves en l’espace de dix ans

L’évolution avait été annoncée par les démographes. Elle se confirme dans les chiffres: en dix ans, la Fédération Wallonie-Bruxelles a vu le nombre d’élèves inscrits dans ses écoles reculer de près de 30.000 unités.

En 2015, on avait dénombré quelque 895.000 élèves de la maternelle jusqu’à la fin des secondaires. Dix ans plus tard, ils n’étaient plus que 867.000, soit un recul de 3,2%, selon un bulletin statistique livré vendredi par l’administration générale de l’enseignement de la FWB. Dans le même temps, le nombre d’enseignants en classe a progressé de 1,6%, améliorant ainsi le taux moyen d’encadrement des élèves.

Ce reflux démographique, appelé à se prolonger, ne sera pas sans conséquence pour la Fédération, dont la dotation est déterminée entre autres par le nombre d’enfants scolarisés. A l’heure où le gouvernement planche sur l’élaboration de son budget 2026, les chiffres fournis par l’administration montrent que la FWB a consacré en 2024 quelque 10,6 milliards d’euros à l’enseignement, soit 73% de son budget (14,5 milliards d’euros). La moitié de cette somme sert à payer le salaire du personnel enseignant (7,65 milliards d’euros).

Le coût du redoublement y est évalué à 402 millions d’euros par an. Selon les calculs de l’administration, une scolarité complète sans redoublement de la maternelle jusqu’à la fin du secondaire coûte à la FWB quelque 111.000 euros par enfant. Il faut ajouter à cela entre 40 à 50.000 euros supplémentaires par diplômé dans le supérieur (master). Le document fourni aussi une batterie de chiffres, notamment sur l’absentéisme pour raisons de maladie du personnel scolaire. Entre 2018 et 2024, celui-ci progressé, passant d’un taux moyen de 7,24% à 8,42%. Sur cette même période, le nombre d’enseignants toujours rémunérés par la FWB mais plus présents en classe a également augmenté.

Il s’agit notamment d’une hausse du nombre d’enseignants admis en DPPR (le régime de fin de carrière des enseignants, ndlr). Le nombre d’enseignants mis en disponibilité (pour mission, pour raisons de santé, etc.) est lui aussi en augmentation sur cette même période. Fort d’une centaine de pages, le document statistique complet peut être consulté sur le site enseignement.be/presse.

Belga