Les défis de Rudi Vervoort : “Smartmove avant 2024 ? Ce sera difficile…”

La gestion du coronavirus et l’amélioration du taux de vaccination sont donc la grande affaire du moment, le projet numéro 1. Le ministre-président, qui a pris quelques jours de repos en Italie, reconnait que cela l’a travaillé aussi pendant ses congés.

“C’est un été où j’ai ressenti moins de pression que l’an dernier, où il n’y avait pas une journée sans discussion sur le Covid19, mais je ne me faisais guère d’illusion sur le retour. Dès le début de l’été, on savait que les chiffres de la vaccination n’étaient pas bons, et qu’il faudrait réfléchir à de nouveaux moyens d’actions. Si je prends le passe sanitaire, ces congés m’ont encore plus convaincu de son utilité. J’étais en Italie et j’ai été surpris par le respect des règles des Italiens, je trouve que ça aide à se sentir en sécurité, même si elle n’est pas totale. Et une autre grande leçon, c’est la disparité des règles en Europe : c’est un échec européen.”

Bruxelles et le coronavirus : une ville à deux vitesses

“Cette pandémie révèle à certains (mais pas à moi) la dualisation croissante d’une ville-région comme Bruxelles. Avec des zones qui cumulent les handicaps : taux de chômage, précarité, mauvaise qualité du bâti… On peut observer cette fracture de manière très précise. Avec des populations avec des métiers en première ligne où on ne peut pas télétravailler, avec des logements mal aérés où on est plus nombreux, un moins bon suivi médical, une moins bonne alimentation, etc. Ce sont les quartiers où la mortalité liée au Covid a été la plus élevée. Et ce sont les mêmes où le taux de vaccination est aujourd’hui le plus faible. C’est la même chose dans une grande agglomération comme Paris, ce n’est pas une exception bruxelloise. Chez les jeunes, il faut en plus ajouter une opposition idéologique, y compris dans des quartiers plus aisés, de type antivax. On sous-estime la grande méfiance pour les autorités publiques et ce qu’ils appellent « le système ». On n’est pas très bon sur les 12-17, mais on n’est pas bon non plus sur les 18-35, et ça se marque plus à Bruxelles, qui a une population plus jeune que les deux autres régions.

Pour certains, expliquer les choses, c’est comme si on voulait les excuser. Il faut que ce soit blanc ou noir, surtout sur les réseaux sociaux. Mais il faut pouvoir comparer Bruxelles à Paris ou Berlin. A Berlin par exemple, ils ont pu installer un passe sanitaire. Ce sont des moyens d’amener les habitants à se faire vacciner. Car au-delà de ceux qui ne veulent pas se faire vacciner, il y en a un nombre important de personnes qui restent indifférentes à la vaccination, parce que cela ne change pas leur vie. Si le passe sanitaire peut les inciter à le faire, c’est intéressant, parce qu’améliorer le taux de vaccination reste l’objectif.”