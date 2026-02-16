Les déchets verts seront collectés une semaine sur deux à partir du 23 mars

L’agence bruxelloise justifie cette évolution par des facteurs opérationnels. Elle estime que ce rythme correspond davantage aux habitudes des Bruxellois en matière de sortie des déchets de jardin.

Dans un communiqué, Bruxelles-Propreté explique en substance que, depuis 2023 et l’entrée en vigueur de l’obligation de trier les déchets alimentaires, le volume des biodéchets collectés (déchets verts et déchets alimentaires) a connu une augmentation constante. Les tonnages collectés par l’Agence sont passés de 17.800 tonnes en 2022 à 26.300 tonnes en 2023, et 31.700 tonnes en 2024.

Pour réduire l’empreinte carbone des camions-bennes, Bruxelles-Propreté a progressivement et partiellement adopté un système de collecte “mixte” regroupant déchets alimentaires et déchets de jardin au sein des mêmes tournées de collecte, sur 66% du territoire depuis juillet 2024.

Cependant, malgré ses avantages environnementaux et logistiques, cette mutualisation pose aujourd’hui des difficultés et contraint l’Agence à revoir la fréquence de ses collectes de déchets de jardin.

Selon Bruxelles-Propreté, les filières de traitement acceptaient volontiers ces flux mixtes au départ, mais la donne a radicalement changé avec l’obligation européenne de tri des déchets alimentaires, entrée en vigueur au 1er janvier 2024 en Wallonie et en Flandre. Les unités de biométhanisation du pays sont progressivement arrivées à une situation de quasi-saturation.

En conséquence, les flux mixtes bruxellois se heurtent à des critères d’acceptation de plus en plus exigeants.

Dans le même temps, les Recypark continueront à accueillir les habitants qui auraient besoin d’évacuer plus régulièrement les flux en question. L’opération sera précédée d’une campagne d’information.

Toujours d’après l’Agence de la Propreté, des tournées de collecte de déchets de jardin organisées une semaine sur deux permettront de dégager des moyens humains et logistiques pour collecter davantage de déchets alimentaires en “pur” et pour orienter chaque biodéchet vers la bonne filière de valorisation.

Les déchets de jardin seront acheminés vers Bruxelles-Compost, une filiale de Bruxelles-Propreté, tandis que les déchets alimentaires seront traités dans un centre de biométhanisation spécialisé.

“Ce changement de fréquence place Bruxelles à un niveau de service conforme à celui des autres grandes villes du pays et correspond aux pratiques et besoins actuellement observés”, a fait observer le porte-parole de Bruxelles Propreté.

