Les CPAS bruxellois n’ont toujours pas eu le soutien financier promis par le fédéral : “Ce retard les met en grandes difficultés”

Les CPAS bruxellois affirment ne toujours pas avoir reçu le soutien financier promis par le gouvernement fédéral pour leur permettre de faire face à la réforme du chômage. Le gouvernement s’était engagé il y a quelques mois à répartir 26 millions d’euros, cette année encore, aux CPAS de Belgique, rappelle dimanche la fédération des CPAS bruxellois dans un communiqué.

Ce montant devait permettre d’anticiper la mise en œuvre de la réforme d’exclusion du chômage qui entre en vigueur le 1er janvier et les nouvelles demandes d’aides sociales qu’elle générera.

Pour les CPAS bruxellois, cet apport financier est indispensable. “A Bruxelles, (…) les finances locales et la situation politique régionale actuelle ne permettent pas de soutien anticipé pour combler, une fois encore, les retards du fédéral.” La fédération rappelle que l’impact général, au regard du nombre d’exclus et des besoins proportionnels, sera bien plus marqué dans des communes de plus de 20.000 habitants, soit les 19 de la Région bruxelloise.

“Ce retard met en grandes difficultés les CPAS qui ne peuvent engager de personnel complémentaire, envisager des investissements en locaux, matériel et outils pour faire face utilement à l’arrivée de nouveaux publics, sauf en comptant sur d’éventuels fonds propres, ce qui n’est ni acceptable ni possible dans la grande majorité des cas.”

Pour la fédération, l’enveloppe de 26 millions d’euros est plus que jamais indispensable pour garantir la continuité des services essentiels aux citoyens les plus vulnérables et permettre l’arrivée de nouveaux publics. Elle incite le gouvernement à effectuer la répartition dès ce mois d’octobre.

“Nos équipes sont à bout de souffle et craignent les mois à venir. Sans soutien financier immédiat, nous risquons de ne pas pouvoir répondre dignement aux besoins fondamentaux, ni accueillir de manière adéquate les exclus du chômage en état de besoin“, conclut Sébastien Lepoivre, président de la fédération.

Belga – Photo : Belga Image (Archive – Avril 2024)