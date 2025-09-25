Les cliniques universitaires Saint-Luc inaugurent l’Institut Roi Albert II, centre d’excellence contre le cancer

Les Cliniques universitaires Saint-Luc inaugurent jeudi l’Institut Roi Albert II, un nouveau bâtiment de 20.690 m² entièrement consacré au traitement des cancers et des maladies du sang. Le roi Albert II et la reine Paola assisteront à la cérémonie d’inauguration ce midi.

L’infrastructure, érigée au cœur du campus hospitalier de Woluwe-Saint-Lambert, regroupe en un seul lieu les soins d’oncologie et d’hématologie pour adultes et enfants. Elle compte 72 lits d’hospitalisation pour adultes, 18 pour enfants, 71 places d’hospitalisation de jour, 50 cabines de consultation, un centre de recherche clinique de phase 1 et 87 places de parking réservées aux patients. Près de 6.000 dossiers y sont traités chaque année.

Relié au reste de l’hôpital par deux passerelles et un tunnel, le bâtiment abrite aussi des espaces de détente, de kinésithérapie et de soutien psychosocial destinés aux patients et à leurs proches. Dès lundi, une opération logistique d’envergure débutera : l’ensemble des quelque nonante patients actuellement hospitalisés sera progressivement transféré dans les nouvelles chambres. Ce déménagement, planifié sur trois jours, doit s’achever mercredi. À l’issue de cette étape, l’Institut sera pleinement opérationnel et l’activité de soins pourra se déployer à 100%. Selon la direction, l’Institut représente “un projet médical innovant, intégré et profondément humain” conçu autour du patient.

Philippe Leroy, administrateur délégué, y voit “une étape majeure pour l’hôpital : nous rassemblons toutes les compétences en oncologie et en hématologie dans un environnement qui place la personne malade au centre, avec des équipes prêtes à travailler main dans la main”. Jean-Pascal Machiels, directeur médical, insiste sur l’ambition scientifique : “Ce bâtiment est la traduction concrète d’un projet de recherche et de soins. Il garantit une prise en charge optimale et des traitements personnalisés, fondés sur l’expertise de nos équipes et les avancées les plus récentes. Nous avons voulu une extension qui s’intègre naturellement aux Cliniques, pour que chaque spécialité complète l’autre.” Le professeur Xavier Geets, directeur de l’Institut, met l’accent sur l’accueil quotidien : “La prise en charge du cancer ne se limite pas aux protocoles thérapeutiques. Les patients et leurs familles doivent se sentir aussi bien dans leur esprit que dans leur corps. C’est pour cela que nous avons privilégié la lumière naturelle, les vues sur les jardins et des espaces de rencontre ouverts.”

Le projet s’inscrit dans le vaste programme “HospitaCité” de reconstruction de Saint-Luc. Son budget atteint 92 millions d’euros, dont 88 millions pour la construction et 4 millions pour les équipements. Une part importante du financement a été assurée par les dons recueillis via la Fondation Saint-Luc, complétée par des apports de la Fédération Wallonie-Bruxelles et des fonds propres de l’hôpital. Conçu par le cabinet d’architectes Modulo, l’édifice a été pensé pour offrir une luminosité maximale et une intégration paysagère, avec des espaces verts qui prolongent le campus. Les premiers patients rencontrés se disent d’ores et déjà pleinement satisfaits de ce nouvel environnement, qu’ils jugent plus apaisant et plus pratique. Plusieurs évoquent toutefois “le temps nécessaire pour trouver de nouveaux repères” et admettent qu’il leur faudra “s’habituer et prendre de nouvelles habitudes” dans un cadre aussi vaste et moderne.

Belga